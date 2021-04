Highlights Udinese-Cagliari | gol e immagini della partita

(Di giovedì 22 aprile 2021)era la gara infrasettimanale del campionato italiano di serie A. Per I rossoblu era una gara cruciale, da vincere, per i friulani, la classica gara senza grandi motivazioni. Ilaveva l’obbligo di vincere, per cercare punti per tentare di salvarsi dalla retrocessione nella serie cadetta. Questa era la missione degli isolani, che L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Napoli vuole Nandez delLe probabili formazioni di-Lazio, 2^ giornata di Serie A Vincono la Roma e il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni Roma-, Serie A Probabili formazioni Juventus-, Serie A Probabili ...

Advertising

internewsit : VIDEO - Udinese-Cagliari 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - - Fantacalciok : Pagelle Udinese – Cagliari 0-1, highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Udinese – Cagliari 0-1, highlights e voti fantacalcio - filadelfo72 : Highlights Udinese-Cagliari 0-1: Video Gol 32ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Udinese-Cagliari 0-1: Video Gol 32ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Udinese

Le pagelle edi- Cagliari 0 - 1, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021: Joao Pedro è il migliore del match(3 - 5 - 2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck(34'st ...Joao Pedro(3 - 5 - 2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (79' Braaf); Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri (60' Nestorovski). All. Gotti CAGLIARI (3 - 5 - 2): ...Le pagelle e highlights di Udinese - Cagliari 0-1, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021: Joao Pedro è il migliore del match ...https://youtu.be/YkVLRbXTPyc Vittoria pesante, nella corsa per la salvezza, per il Cagliari del mister Leonardo Semplici che, allo stadio Friuli, ha ...