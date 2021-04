**Grillo: Iv in Senato contro Macina, anche Renzi in Aula per critica a sottosegretario** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Il caso aperto dalle dichiarazioni sull'avvocato Giulia Bongiorno della sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, approda anche in Senato. Dura la posizione espressa da Italia viva, manifestata con le dichiarazioni a fine seduta del vicecapogruppo Giuseppe Cucca e rappresentata plasticamente anche dalla presenza di Matteo Renzi. “È sconcertante -afferma l'esponente di Iv- leggere le parole dell'onorevole Macina, parlamentare e sottosegretaria alla Giustizia: è intollerabile che approfitti del suo ruolo istituzionale per mera piaggeria nei confronti del suo capo, Beppe Grillo. È ancora più sconcertante che lo faccia una donna, che lo faccia un avvocato, che dovrebbe conoscere i meccanismi processuali. Un atteggiamento che è un chiaro esempio di doppia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Il caso aperto dalle dichiarazioni sull'avvocato Giulia Bongiorno della sottosegretaria alla Giustizia, Anna, approdain. Dura la posizione espressa da Italia viva, manifestata con le dichiarazioni a fine seduta del vicecapogruppo Giuseppe Cucca e rappresentata plasticamentedalla presenza di Matteo. “È sconcertante -afferma l'esponente di Iv- leggere le parole dell'onorevole, parlamentare e sottosegretaria alla Giustizia: è intollerabile che approfitti del suo ruolo istituzionale per mera piaggeria nei confronti del suo capo, Beppe Grillo. È ancora più sconcertante che lo faccia una donna, che lo faccia un avvocato, che dovrebbe conoscere i meccanismi processuali. Un atteggiamento che è un chiaro esempio di doppia ...

Advertising

TV7Benevento : **Grillo: Iv in Senato contro Macina, anche Renzi in Aula per critica a sottosegretario**... - Lega_Senato : ++??DA ASCOLTARE! #CAPEZZONE SMONTA IL DUO SCIAGURA CONTE - GRILLO ++ - AsseretoR : @gbongiorno66 @GuidoCrosetto Concordo! Mi spiega però quando è quanto , con tutte le attività che ha per difendere… - AsseretoR : Ma l’avvocato Buongiorno tra il processo Salvini e quello , forse,al figlio di Grillo e , forse, altri dove trova i… - skyqueen1991 : RT @susy43279731: Arrestato per violenza sessuale Marcello Grasso,fratello del senatore Pietro -