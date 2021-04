Finita la pax draghiana | Salvini torna a fare il Salvini sul coprifuoco

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre sulla “scadenza” delsi consuma una battaglia fra giuristi, costretti a interpretare le norme a botte di comunicati di palazzo Chigi visto che non si capisce se per il momento sia formalmente fissata al 31 luglio o al 15 giugno,to a. Lo avevamo scritto due mesi fa, dando alla paxun’autonomia di esattamente un paio di mesi. Così è stato ed era matematico che avvenisse. Al primo miglioramento dei dati sanitari, al momento timido ma inequivocabile, e con la campagna vaccinale avviata, il leader della Lega avrebbe incrinato l’angelico spirito collaborativo e sottoposto Mario Draghi allo stesso trattamento riservato al primo (e in fondo, dall’esterno anche al secondo) Giuseppe Conte. Così ha ordinato ...

