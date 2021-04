Fedriga: 'Ristoranti aperti ma coprifuoco alle 22 è una presa in giro' (Di giovedì 22 aprile 2021) Chiudere alle 22 o alle 23 non credo sia un problema pandemico . Ma se si deciso di aprire i Ristoranti all aperto anche la sera, bisogna dare la possibilit di stare aperti. Se un cliente deve stare ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 aprile 2021) Chiudere22 o23 non credo sia un problema pandemico . Ma se si deciso di aprire iall aperto anche la sera, bisogna dare la possibilit di stare. Se un cliente deve stare ...

LegaSalvini : NUOVO DECRETO: BATTAGLIA SUL COPRIFUOCO. FEDRIGA: «SPOSTIAMOLO ALLE 23 E APRIAMO I RISTORANTI AL CHIUSO» - M_Fedriga : Aperture bar e ristoranti dal 26 aprile. Recepita la proposta della Conferenza delle @regioni_it . Bene. - borghi_claudio : @liberomondo2016 @M_Fedriga Da nessuna parte nel documento di parla di tamponi per i ristoranti - altrogiornorai1 : “Bisogna mettere bar e ristoranti nelle condizioni di lavorare. Il coprifuoco alle 22 gli impedisce di farlo”… - AgostinisV : Quindi per riassumere le Regioni chiedono meno aperture per le scuole (chiedevano 60% ma Cdm ha deciso 70% e Fedrig… -