Decreto Covid, la lettera delle Regioni a Draghi: «Metodo fuori dalla Costituzione. Via libera a tutti i ristoranti e coprifuoco alle 23» (Di giovedì 22 aprile 2021) A quattro giorni dalla data fissata dal Decreto Covid per le prime riaperture, il 26 aprile, e nel pieno del braccio di ferro con il governo, le Regioni tornano a far sentire la loro voce. Lo fanno in una lettera indirizzata al premier Mario Draghi, in cui chiedono una serie di modifiche rispetto alle misure individuate dall’esecutivo per la ripartenza. In particolare, le Regioni invocano la riapertura di tutti i ristoranti a pranzo e a cena, compresi quelli che hanno soltanto coperti all’interno, e non solo all’esterno, come invece è stato previsto dagli ultimi provvedimenti governativi. Dunque un allentamento maggiore che metta tutti i ristoratori o gestori di locali sullo stesso ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) A quattro giornidata fissata dalper le prime riaperture, il 26 aprile, e nel pieno del braccio di ferro con il governo, letornano a far sentire la loro voce. Lo fanno in unaindirizzata al premier Mario, in cui chiedono una serie di modifiche rispettomisure individuate dall’esecutivo per la ripartenza. In particolare, leinvocano la riapertura dia pranzo e a cena, compresi quelli che hanno soltanto coperti all’interno, e non solo all’esterno, come invece è stato previsto dagli ultimi provvedimenti governativi. Dunque unntamento maggiore che mettai ristoratori o gestori di locali sullo stesso ...

