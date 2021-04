Corte tedesca scongela il Recovery. Che succede ora? (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo ostacoli e ritardi, finalmente una buona notizia sulla strada – tutta in salita – del Recovery Fund. Nella giornata di ieri, la Corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso contro il piano europeo di ripresa. La Corte di Karlsruhe a fine marzo aveva accolto l’esame del ricorso, presentato dal fondatore dell’Afd, Bernd Lucke, e che ha finora impedito al Presidente della Repubblica federale di ratificare la legge votata a larghissima maggioranza da Bundestag e Consiglio delle regioni. UN OSTACOLO IN MENO – Finché tutti i Paesi membri dell’Ue non avranno approvato lo schema alla base del Recovery fund, la Commissione non potrà iniziare a raccogliere sul mercato i 750 miliardi da distribuire poi ai 27 sotto forma di contributi a fondo perduto e prestiti. Adesso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo ostacoli e ritardi, finalmente una buona notizia sulla strada – tutta in salita – delFund. Nella giornata di ieri, lacostituzionaleha respinto il ricorso contro il piano europeo di ripresa. Ladi Karlsruhe a fine marzo aveva accolto l’esame del ricorso, presentato dal fondatore dell’Afd, Bernd Lucke, e che ha finimpedito al Presidente della Repubblica federale di ratificare la legge votata a larghissima magginza da Bundestag e Consiglio delle regioni. UN OSTACOLO IN MENO – Finché tutti i Paesi membri dell’Ue non avranno approvato lo schema alla base delfund, la Commissione non potrà iniziare a raccogliere sul mercato i 750 miliardi da distribuire poi ai 27 sotto forma di contributi a fondo perduto e prestiti. Adesso ...

CottarelliCPI : La Corte Costituzionale tedesca oggi ha sbloccato il Recovery Fund. Un passo avanti per l'integrazione europea, una… - PaoloGentiloni : La decisione della Corte Costituzionale tedesca è importante in Germania ed è un grande passo avanti sulla strada d… - M5S_Europa : La decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ha respinto il ricorso contro il #RecoveryFund, non era sconta… - soyanna72 : RT @giuslit: Shhh... nessuno gli suggerisca che la Corte tedesca, per dare via libera, gli ha fatto a pezzi il fogno europeo. Debito comune… - ImpieriFilippo : RT @CottarelliCPI: La Corte Costituzionale tedesca oggi ha sbloccato il Recovery Fund. Un passo avanti per l'integrazione europea, una vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte tedesca Covid, in Germania quasi 30mila nuovi casi in 24 ore ... infatti, è lo scontro politico sull'utilizzo del coprifuoco notturno, contro il quale i liberali hanno già annunciato un ricorso alla Corte costituzionale. I dati sulla campagna vaccinale tedesca A ...

il Portogallo ad inviare a Bruxelles il primo Recovery Plan completo ... Corte costituzionale respinge il ricorso Sempre riguardo ai progressi dei piani di ripresa, ci sono state alcune reazioni ieri a Bruxelles, dopo l'annuncio che la Corte costituzionale tedesca di ...

La Corte tedesca scongela il Recovery. Esulta l'Europa L'HuffPost Berlino vuole il coprifuoco contro il Covid, scontri all'esterno del Parlamento tedesco I deputati hanno approvato la richiesta di Angela Merkel di dare più poteri al governo per imporre misure più rigide agli Stati Federali che finora si sono rifiutati di usare la linea dura. Migliaia d ...

Germania vuole acquistare 30 milioni di dosi Sputnik La Germania vuole acquistare 30 milioni di dosi di Sputnik, nel caso in cui il vaccino russo riceverà l'ok dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo ha affermato oggi il ministro della Sassonia ...

