Clima | Draghi “Affrontare cambiamento ora per non rimpiangere dopo”

ROMA (ITALPRESS) – "Mentre combattiamo la pandemia nei nostri Paesi, non possiamo perdere di vista l'altra crisi che dobbiamo Affrontare: il cambiamento Climatico. Nell'accordo di Parigi, ci siamo impegnati a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi celsius rispetto ai livelli preindustriali. Ma le azioni che abbiamo intrapreso da allora si sono rivelate insufficienti. In base alle politiche attuali, siamo pronti a raggiungere 3 gradi di riscaldamento globale. Dobbiamo invertire la rotta e farlo presto". A dirlo nel suo intervento al Leaders Summit on Climate, il presidente del Consiglio Mario Draghi. "I piani fiscali che stiamo progettando per aiutare i nostri paesi a riprendersi dal Covid-19 offrono un'opportunità unica – ha osservato Draghi -. Possiamo trasformare le nostre ...

