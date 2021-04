Cedolino pensione maggio 2021: pagamenti, trattenute, riduzioni (Di giovedì 22 aprile 2021) È online il Cedolino della pensione di maggio 2021. Il servizio online dell’Inps permette ai pensionati di conoscere in anticipo l’importo della pensione, e anche le motivazioni per le quali questa potrebbe variare, ad esempio nel caso di trattenute. L’Istituto specifica che il pagamento avverrà con valuta 3 maggio. Ricordiamo tuttavia, in seguito all’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 740 del 12 febbraio 2021, che anche per le pensioni di maggio potranno essere riscosse in anticipo per tutti i pensionati che riscuotono presso Poste Italiane. Vediamo adesso quando avverranno i pagamenti, come controllare il Cedolino della pensione e quali sono le ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 22 aprile 2021) È online ildelladi. Il servizio online dell’Inps permette ai pensionati di conoscere in anticipo l’importo della, e anche le motivazioni per le quali questa potrebbe variare, ad esempio nel caso di. L’Istituto specifica che il pagamento avverrà con valuta 3. Ricordiamo tuttavia, in seguito all’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 740 del 12 febbraio, che anche per le pensioni dipotranno essere riscosse in anticipo per tutti i pensionati che riscuotono presso Poste Italiane. Vediamo adesso quando avverranno i, come controllare ildellae quali sono le ...

Advertising

FnpRomaeRieti : RT @INPS_it: #InpsComunica Disponibile il #cedolino della #pensione di maggio 2021. Per i #pensionati che riscuotono presso #PosteItaliane… - fordeborah5 : RT @INPS_it: #InpsComunica Disponibile il #cedolino della #pensione di maggio 2021. Per i #pensionati che riscuotono presso #PosteItaliane… - fnpcisler : RT @INPS_it: #InpsComunica Disponibile il #cedolino della #pensione di maggio 2021. Per i #pensionati che riscuotono presso #PosteItaliane… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica Disponibile il #cedolino della #pensione di maggio 2021. Per i #pensionati che riscuotono presso #PosteItaliane… - INPS_it : #InpsComunica Disponibile il #cedolino della #pensione di maggio 2021. Per i #pensionati che riscuotono presso… -