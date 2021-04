Cazzola a La7: “Ingiusto che una società vada in malora per far campare qualche anno in più uno come me o uno della mia generazione” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Io dico solennemente che trovo iniquo che una società vada in malora per far campare qualche anno in più uno come me e quelli della mia generazione”. A parlare è Giuliano Cazzola, ex deputato del Popolo della Libertà, professore universitario e attualmente esponente di +Europa, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. In studio si discuteva di aperture e di restrizioni per contenere la diffusione il contagio da Covid-19, quando Cazzola ha preso la parola, facendo calare un silenzio imbarazzato tra gli ospiti e il conduttore. “Diamo ai giovani un debito che non riusciranno ad affrontare”, ha provato a spiegare Cazzola. “Eh, vabbè, in cambio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Io dico solennemente che trovo iniquo che unainper farin più unome e quellimia”. A parlare è Giuliano, ex deputato del PopoloLibertà, professore universitario e attualmente esponente di +Europa, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. In studio si discuteva di aperture e di restrizioni per contenere la diffusione il contagio da Covid-19, quandoha preso la parola, facendo calare un silenzio imbarazzato tra gli ospiti e il conduttore. “Diamo ai giovani un debito che non riuscirad affrontare”, ha provato a spiegare. “Eh, vabbè, in cambio di ...

