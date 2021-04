Bergamo, le mani della ‘ndrangheta sul trasporto della frutta: tir bruciati e minacce dietro ai 13 arresti (Di giovedì 22 aprile 2021) Quello del 6 dicembre 2015 per il quale sono in corso due processi non fu l’unico incendio alla Ppb Trasporti di Seriate. L’azienda specializzata nel trasporto della frutta ne aveva subìto uno con modalità simili quasi due anni prima, nel febbraio del 2014. Quel primo rogo è al centro dell’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Bergamo, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Brescia, che all’alba di giovedì ha portato all’arresto di 13 persone, 8 rinchiusi in carcere (di cui 7 già detenuti) e 5 finiti ai domiciliari, accusate a vario titolo di estorsione, usura, detenzione illegale di armi da fuoco, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta. Tra loro anche una coppia bergamasca, Francesca Puglisi, 52 anni, e Antonio Settembrini, 57, titolare proprio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Quello del 6 dicembre 2015 per il quale sono in corso due processi non fu l’unico incendio alla Ppb Trasporti di Seriate. L’azienda specializzata nelne aveva subìto uno con modalità simili quasi due anni prima, nel febbraio del 2014. Quel primo rogo è al centro dell’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Brescia, che all’alba di giovedì ha portato all’arresto di 13 persone, 8 rinchiusi in carcere (di cui 7 già detenuti) e 5 finiti ai domiciliari, accusate a vario titolo di estorsione, usura, detenzione illegale di armi da fuoco, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta. Tra loro anche una coppia bergamasca, Francesca Puglisi, 52 anni, e Antonio Settembrini, 57, titolare proprio ...

