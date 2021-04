Battlefield arriverà su mobile l'anno prossimo (Di giovedì 22 aprile 2021) Proprio oggi EA ha annunciato che sta lavorando a un titolo standalone di Battlefield diverso da quello in programma quest'anno per PC e console. Si tratta infatti di un gioco per mobile, che arriverà su tablet e smartphone nel corso del 2022. Per ora del gioco in questione abbiamo davvero pochissime informazioni, a parte che si tratterà appunto di un gioco originale e nuovo e non di un porting su mobile. Da parte di EA giunge in compenso qualche news riguardo al titolo in arrivo quest'anno. Oskar Gabrielson, a capo di DICE, ha infatti commentato "Ha tutto ciò che amiamo di Battlefield - e lo porta al livello successivo. Scala epica. Guerra militare a tutto campo. Momenti folli e inaspettati. Distruzione che rivoluziona il gioco. Battaglie grandiose, piene di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Proprio oggi EA ha annunciato che sta lavorando a un titolo standalone didiverso da quello in programma quest'per PC e console. Si tratta infatti di un gioco per, chesu tablet e smartphone nel corso del 2022. Per ora del gioco in questione abbiamo davvero pochissime informazioni, a parte che si tratterà appunto di un gioco originale e nuovo e non di un porting su. Da parte di EA giunge in compenso qualche news riguardo al titolo in arrivo quest'. Oskar Gabrielson, a capo di DICE, ha infatti commentato "Ha tutto ciò che amiamo di- e lo porta al livello successivo. Scala epica. Guerra militare a tutto campo. Momenti folli e inaspettati. Distruzione che rivoluziona il gioco. Battaglie grandiose, piene di ...

