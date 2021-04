Battlefield 6 e Battlefield Mobile, ecco i primi dettagli svelati da DICE (Di giovedì 22 aprile 2021) Electronic Arts e DICE hanno confermato alcuni mesi fa lo sviluppo di un nuovo capitolo di Battlefield per console e PC, ma finora non abbiamo avuto molte più informazioni. Ora però i creatori hanno ufficialmente parlato e hanno rivelato i primi dettagli del prossimo progetto. Secondo quanto riferito da Oskar Gabrielson, responsabile generale di DICE, Battlefield 6, sebbene non abbia ancora un nome ufficiale, è sviluppato da DICE, DICE LA, Criterion Games e un team di Göteborg che forma il più grande team di sviluppo di Battlefield che abbia mai lavorato al videogioco per console e PC. D'altra parte, Industrial Toys, in collaborazione con DICE, sta lavorando allo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Electronic Arts ehanno confermato alcuni mesi fa lo sviluppo di un nuovo capitolo diper console e PC, ma finora non abbiamo avuto molte più informazioni. Ora però i creatori hanno ufficialmente parlato e hanno rivelato idel prossimo progetto. Secondo quanto riferito da Oskar Gabrielson, responsabile generale di6, sebbene non abbia ancora un nome ufficiale, è sviluppato daLA, Criterion Games e un team di Göteborg che forma il più grande team di sviluppo diche abbia mai lavorato al videogioco per console e PC. D'altra parte, Industrial Toys, in collaborazione con, sta lavorando allo ...

