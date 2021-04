Bagno dei maschi negato a studente trans, classe in sciopero a Napoli (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un ragazzo trans del liceo Vico di Napoli non aveva potuto usare – secondo quanto avevano riferito agli organi di stampa – il Bagno dei maschi e per questo motivo alcuni studenti e studentesse del liceo hanno indetto uno sciopero e hanno ottenuto alla fine che potesse usare il Bagno che ritiene. “Dopo aver parlato con la preside, il ragazzo ha ricevuto il permesso di poter utilizzare il Bagno che rispecchia la sua identità di genere. Il nostro sciopero proseguirà anche nella giornata di oggi perchè c’è ancora tanta strada da fare e la nostra lotta non finisce qui”, affermano i ragazzi del liceo. “Siamo stati anche informati – spiegano i ragazzi del Vico – del fatto che la dirigenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Un ragazzodel liceo Vico dinon aveva potuto usare – secondo quanto avevano riferito agli organi di stampa – ildeie per questo motivo alcuni studenti esse del liceo hanno indetto unoe hanno ottenuto alla fine che potesse usare ilche ritiene. “Dopo aver parlato con la preside, il ragazzo ha ricevuto il permesso di poter utilizzare ilche rispecchia la sua identità di genere. Il nostroproseguirà anche nella giornata di oggi perchè c’è ancora tanta strada da fare e la nostra lotta non finisce qui”, affermano i ragazzi del liceo. “Siamo stati anche informati – spiegano i ragazzi del Vico – del fatto che la dirigenza ...

Advertising

fanpage : Sulla porta di un bagno è comparso il cartello ‘Bagno trans' con strisce rosa, celesti e bianche, in segno di solid… - anteprima24 : ** Bagno dei maschi negato a studente trans, classe in sciopero a ##Napoli ** - Ginko92_ : RT @Stefanialove_of: A Napoli, un bagno dei maschi VIETATO a uno studente trans del liceo Vico, i compagni per solidarietà scioperano tutti… - Majden3 : RT @Stefanialove_of: A Napoli, un bagno dei maschi VIETATO a uno studente trans del liceo Vico, i compagni per solidarietà scioperano tutti… - Gina76280162 : RT @Stefanialove_of: A Napoli, un bagno dei maschi VIETATO a uno studente trans del liceo Vico, i compagni per solidarietà scioperano tutti… -