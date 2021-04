Aumentano le tasse Dervio punta il dito contro gli evasori (Di giovedì 22 aprile 2021) A Dervio Aumentano le tasse. È colpa anche degli evasori. L'Imu per il 2021 è stata ritoccata al rialzo dello 0,14%, con un introito previsto nella casse municipali di circa 200mila euro in più. "Ad ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Ale. È colpa anche degli. L'Imu per il 2021 è stata ritoccata al rialzo dello 0,14%, con un introito previsto nella casse municipali di circa 200mila euro in più. "Ad ...

Advertising

natastancaa : Ma poi che vi cambia a voi se Pincopalla cambia fandom non è che a voi aumentano le tasse da pagare eh anzi se mai… - Enzaedma60 : RT @CoinBit9: @claudio_2022 E hanno ragione ad evadere. Più tasse paghi, più i porci politici ingrassano. Non è ché aumentano le pensioni,… - Luca67 : RT @CoinBit9: @claudio_2022 E hanno ragione ad evadere. Più tasse paghi, più i porci politici ingrassano. Non è ché aumentano le pensioni,… - ArabiaFelix8 : #Yemen #Houthi irrompono in un centro commerciale di #Sanaa aumentano richieste tasse a commercianti per il… - ACasperia : RT @CoinBit9: @claudio_2022 E hanno ragione ad evadere. Più tasse paghi, più i porci politici ingrassano. Non è ché aumentano le pensioni,… -