ATP Barcellona 2021, poche sorprese negli ottavi. Avanti Nadal, Tsitsipas, Rublev e Sinner (Di giovedì 22 aprile 2021) L'ATP 500 di Barcellona incorona i migliori otto del suo torneo, e tra di loro c'è anche Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ottiene l'ennesimo buon risultato del suo 2021 superando per la terza volta in tre confronti Roberto Bautista Agut. Il primo set è molto combattuto con due break per parte, con l'azzurro che non sfrutta la chance di chiudere sul 5-3 e servizio; in un sofferto tie-break l'iberico vede evaporare tre chance di mettersi in tasca la frazione soccombendo per 11-9 e dissolvendosi successivamente, lasciando strada al nostro portacolori. Sinner avrà contro Andrey Rublev, che ha dovuto soffrire fino al terzo set per aver ragione di Albert Ramos-Vinolas. Il 'titolare' del campo centrale Rafa Nadal ha bisogno del terzo set per sbarazzarsi di Kei Nishikori.

