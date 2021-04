AstraZeneca | Ue avvia azione legale

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Commissione europea hato un’controper il “completo fallimento” nel rispetto degli impegni contrattuali sulla fornitura di vaccini ai Paesi Ue. Lo ha annunciato il ministro della Sanità irlandese, Stephen Donnelly, in un intervento davanti al Parlamento di Dublino: “Per quanto riguardaè statata un’e nei giorni scorsi l’Irlanda si è aggiunta come una delle parti. in particolare rispetto al completo fallimento di rispettare gli impegni contrattuali per le forniture di aprile, maggio e giugno”. Solo qualche ora fa, l’Ue aveva affermato attraverso il suo portavoce alla Salute di “non ha preso alcuna decisione su un’” contro ...