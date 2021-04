Assolta dopo 20 anni di Odissea giudiziaria: «I processi lumaca? Colpa dello Stato» (Di giovedì 22 aprile 2021) La storia di Maria Paola Susca Bonerba, all’epoca dei fatti sindaca di Casamassima (Bari), finita a processo e poi Assolta, rinunciando anche alla prescrizione Vent’anni per un processo. Una vita intera, solo per stabilire l’innocenza di una persona, che ha ricorso a tutte le armi a propria disposizione per rendere il procedimento il più breve possibile. Ma nonostante questo costretta a confrontarsi con una macchina lentissima, quella della Giustizia, che ha causato la prescrizione di parte delle accuse. La storia è quella di Maria Paola Susca Bonerba, all’epoca dei fatti sindaca di Casamassima, Comune in provincia di Bari. Finita a processo e poi Assolta, rinunciando anche alla prescrizione, ma solo dopo aver attraversato un calvario lungo quattro lustri tra le aule di tribunale. E ora, il legale della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) La storia di Maria Paola Susca Bonerba, all’epoca dei fatti sindaca di Casamassima (Bari), finita a processo e poi, rinunciando anche alla prescrizione Vent’per un processo. Una vita intera, solo per stabilire l’innocenza di una persona, che ha ricorso a tutte le armi a propria disposizione per rendere il procedimento il più breve possibile. Ma nonostante questo costretta a confrontarsi con una macchina lentissima, quella della Giustizia, che ha causato la prescrizione di parte delle accuse. La storia è quella di Maria Paola Susca Bonerba, all’epoca dei fatti sindaca di Casamassima, Comune in provincia di Bari. Finita a processo e poi, rinunciando anche alla prescrizione, ma soloaver attraversato un calvario lungo quattro lustri tra le aule di tribunale. E ora, il legale della ...

Advertising

nabu65 : @dino_andreani Due anni di indagini con un video a disposizione? No perché poi mi vengono in mente tante cose... T… - KapaMarci : @RuggeriIvan1 @LegaSalvini La Rackete cosa? È stata assolta dopo tre gradi di giudizio. Ma possibile che voi non sa… - walter_porcino : @doppiav86102783 infatti il prete dopo averla confessata l'ha assolta - ggruund : @danstellina Non mi dimenticherò mai di quando a otto e mezzo disse: zinga sta aspettando la condanna della raggi p… - DatodiPaola : @SuperFiammetta @EnricoLetta in #Pakistan la signora #AsiaBibi, cattolica condannata a morte, è stata grazie al Ci… -