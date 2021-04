Amici 2021, Martina fa chiarezza sul rapporto con Aka7even (Di giovedì 22 aprile 2021) Martina fa chiarezza sul rapporto con Aka7even dopo Amici 2021. Nel corso della trasmissione i due ragazzi hanno vissuto un’intensa storia d’amore, fra addii e ritorni di fiamma. Una love story tormentata che è stata seguita con il fiato sospeso dal pubblico. Poco prima dell’eliminazione di Martina, avvenuta nell’ultima puntata del programma, Anna Pettinelli aveva lasciato intendere che la relazione fra la ballerina e il cantante fosse terminata. Martina ha lasciato in lacrime la casetta, eliminata dopo aver superato prove difficili e aver tentato di convincere la Celentano del suo talento. Il saluto della ragazza ad Aka7even è stato mostrato solo qualche giorno dopo la sua eliminazione. “Non volevo che andasse via così – aveva ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021)fasulcondopo. Nel corso della trasmissione i due ragazzi hanno vissuto un’intensa storia d’amore, fra addii e ritorni di fiamma. Una love story tormentata che è stata seguita con il fiato sospeso dal pubblico. Poco prima dell’eliminazione di, avvenuta nell’ultima puntata del programma, Anna Pettinelli aveva lasciato intendere che la relazione fra la ballerina e il cantante fosse terminata.ha lasciato in lacrime la casetta, eliminata dopo aver superato prove difficili e aver tentato di convincere la Celentano del suo talento. Il saluto della ragazza adè stato mostrato solo qualche giorno dopo la sua eliminazione. “Non volevo che andasse via così – aveva ...

