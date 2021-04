Acquario (Di giovedì 22 aprile 2021) “Il motto di ogni filosofo della natura dovrebbe essere: cerca la semplicità, ma diffidane”, scriveva Alfred North Whitehead, dell’. Ti propongo questa riflessione come motto per le prossime settimane, anche se non sei un filosofo... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) “Il motto di ogni filosofo della natura dovrebbe essere: cerca la semplicità, ma diffidane”, scriveva Alfred North Whitehead, dell’. Ti propongo questa riflessione come motto per le prossime settimane, anche se non sei un filosofo... Leggi

Advertising

danielyno : io quando mi hanno spostato d'ufficio, e sono passato dal mio 'acquario zen' in solitudine a un openspace con 3 per… - Paolo_Acquario : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Stamattina Pongo dal Veterinario per asportazione di un tumore fortunatamente non maligno allo sfintere con anestesia… - Paolo_Acquario : RT @Tony15989300: E mi raccomando, occhio a quelli che ti vedono al mattino e te dicono Carpe Diem, rispondetegli subito Carpati 'stocazzo'… - Paolo_Acquario : @PalazzesiC Quello è pessimismo! - PalazzesiC : @Paolo_Acquario ....E pure nuove rotture..... -