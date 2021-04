A Quetta, in Pakistan, almeno 5 persone sono state uccise dall’esplosione di una bomba (Di giovedì 22 aprile 2021) Mercoledì almeno 5 persone sono state uccise e 12 sono state ferite in seguito all’esplosione di una bomba nel parcheggio di un hotel di lusso nella città di Quetta, in Pakistan. L’attacco è stato rivendicato dai talebani Pakistani: un loro Leggi su ilpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Mercoledìe 12ferite in seguito all’esplosione di unanel parcheggio di un hotel di lusso nella città di, in. L’attacco è stato rivendicato dai talebanii: un loro

Advertising

repubblica : Pakistan, attentato esplosivo in un hotel di lusso a Quetta: almeno 4 morti - LaStampa : Pakistan, autobomba in un hotel di Quetta: almeno 3 morti e 9 feriti - Barbara68545184 : RT @ilpost: A Quetta, in Pakistan, almeno 5 persone sono state uccise dall’esplosione di una bomba - gemin_steven98 : RT @ilpost: A Quetta, in Pakistan, almeno 5 persone sono state uccise dall’esplosione di una bomba - ilpost : A Quetta, in Pakistan, almeno 5 persone sono state uccise dall’esplosione di una bomba -