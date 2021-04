A mezzanotte scade l'ultimatum. Casaleggio prepara addio e ricorso (Di giovedì 22 aprile 2021) A mezzanotte scade l’ultimatum. Davide Casaleggio aspetta fino all’ultimo minuto, ma nessuna novità pare intravedersi all’orizzonte. I parlamentari morosi, come previsto, non hanno versato i 450 mila euro mancanti dalle casse dell’Associazione Rousseau. Così il figlio del co-fondatore prepara l’addio ma anche un ricorso contro il Movimento 5 Stelle. Finisce un’era, quella della piattaforma fondata dall’erede di Gianroberto Casaleggio per declinare il principio fondativo M5s della democrazia diretta. “Comunque vada – aveva detto tempo fa il presidente dell’Associazione - per noi sarà un nuovo inizio, trasparente e leale, insieme a chi dimostrerà di essere tale”. L’annuncio nei fatti di una scissione, nella quale il problema rimane sempre quello del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Al’. Davideaspetta fino all’ultimo minuto, ma nessuna novità pare intravedersi all’orizzonte. I parlamentari morosi, come previsto, non hanno versato i 450 mila euro mancanti dalle casse dell’Associazione Rousseau. Così il figlio del co-fondatorel’ma anche uncontro il Movimento 5 Stelle. Finisce un’era, quella della piattaforma fondata dall’erede di Gianrobertoper declinare il principio fondativo M5s della democrazia diretta. “Comunque vada – aveva detto tempo fa il presidente dell’Associazione - per noi sarà un nuovo inizio, trasparente e leale, insieme a chi dimostrerà di essere tale”. L’annuncio nei fatti di una scissione, nella quale il problema rimane sempre quello del ...

