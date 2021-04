Vittorio Spada | accolto ai domiciliari con i fuochi d’artificio | torna in carcere dopo 5 giorni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ingresso da “re” perche è statoa Isernia con tanto di. L’esponente noto per l’omonimo clan di Ostia aveva ricevuto il trasferimento daldi Frosinone a Isernia, per trascorrere sette anni ai. I festeggiamenti però sono costati cari a: ieri infatti è stato rispedito ina Rebibbia. Leggi anche: Ostia Criminale: noi agenti della Polaria messi a riposo perché sapevamo troppoera stato condannato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed era stato poi trasferito la sera del 14 aprile nella sua casa di Isernia. L’accoglienza però è stata uno scandalo da prima pagina sui giornali: ...

Festeggiamenti sontuosi costati cari a, noto esponente del clandi Ostia che è tornato in carcere. Appena tornato a casa a Isernia dal carcere di Frosinone, perché destinatario di un provvedimento di arresti ...... dove avrebbe dovuto scontare sette anni ai domiciliari: festeggiamenti che hanno sorpreso tutta la città e che sono costati cari a, esponente di spicco dell'omonimo clan di Ostia, che ...La comunità rom festeggia per l’arrivo dell’esponente del clan “Spada” agli arresti domiciliari. I Carabinieri lo arrestano nuovamente e lo riportano in carcere. Nel pomeriggio di ieri 20 aprile ...Arrivato ad Isernia per scontare i domiciliari, Spada è stato accolto dai fuochi d'artificio della comunità rom ...