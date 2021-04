Un ritardo del Recovery Plan sarebbe un colpo per Draghi. Può portare all’ipotesi patrimoniale? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Italia Oggi racconta del ritardo del governo Draghi sul Recovery Plan. Qualche giorno fa la Reuters aveva detto che a Bruxelles c’era preoccupazione sullo stato del piano e sulla possibilità di consegnarlo davvero entro il 30 aprile. Oggi, scrive Tino Oldani, sul tavolo c’è qualcosa di più. Se l’Europa non fornirà i flussi sufficienti per rilanciare la ripresa tramite il debito buono, che fare? L’Italia ha già oggi un debito insostenibile. Ma vi sono però ingenti risorse inutilizzate, come l’alto livello dei risparmi sui conti correnti degli italiani, aumentati durante la pandemia e pari a 1.700 miliardi, risorse che finora non si è mai riusciti a incanalare verso impieghi produttivi. Da qui la «forte tentazione di un’imposta patrimoniale straordinaria». E se l’Ue dei Dombrovskis continuerà a fare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Italia Oggi racconta deldel governosul. Qualche giorno fa la Reuters aveva detto che a Bruxelles c’era preoccupazione sullo stato del piano e sulla possibilità di consegnarlo davvero entro il 30 aprile. Oggi, scrive Tino Oldani, sul tavolo c’è qualcosa di più. Se l’Europa non fornirà i flussi sufficienti per rilanciare la ripresa tramite il debito buono, che fare? L’Italia ha già oggi un debito insostenibile. Ma vi sono però ingenti risorse inutilizzate, come l’alto livello dei risparmi sui conti correnti degli italiani, aumentati durante la pandemia e pari a 1.700 miliardi, risorse che finora non si è mai riusciti a incanalare verso impieghi produttivi. Da qui la «forte tentazione di un’impostastraordinaria». E se l’Ue dei Dombrovskis continuerà a fare ...

