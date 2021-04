Un pari con lo Spezia vale quasi lo scudetto: Inter a +10 sul Milan. Juve, tris al Parma (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Inter rallenta, pareggia al Picco 1-1 contro lo Spezia pericolante ma basta avanza per allungare ancora sul Milan secondo (ko in casa contro il Sassuolo e ora a -10) e cucirsi un altro pezzetto di scudetto. Antonio Conte vede Handanovic protagonista in negativo (papera e 1-0 di Farias per i liguri) e assiste poi alla reazione nerazzurra con Perisic in gol e i clamorosi e sfortunati errori sotto porta di Lukaku e Lautaro, tra pali e occasioni sprecate. Per una sera, però, l'esigente tecnico salentino si potrà accontentare. O forse no, perché magari si concentrerà sulla Juventus terza in classifica a -11 e vittoriosa in casa contro il Parma. Gli uomini di Pirlo vanno sotto per il gol di Brugman poi reagiscono con la doppietta di Alex Sandro e una zuccata di De Ligt. Negli altri match ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'rallenta, pareggia al Picco 1-1 contro lopericolante ma basta avanza per allungare ancora sulsecondo (ko in casa contro il Sassuolo e ora a -10) e cucirsi un altro pezzetto di. Antonio Conte vede Handanovic protagonista in negativo (papera e 1-0 di Farias per i liguri) e assiste poi alla reazione nerazzurra con Perisic in gol e i clamorosi e sfortunati errori sotto porta di Lukaku e Lautaro, tra pali e occasioni sprecate. Per una sera, però, l'esigente tecnico salentino si potrà accontentare. O forse no, perché magari si concentrerà sullantus terza in classifica a -11 e vittoriosa in casa contro il. Gli uomini di Pirlo vanno sotto per il gol di Brugman poi reagiscono con la doppietta di Alex Sandro e una zuccata di De Ligt. Negli altri match ...

