Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 13:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale dalla redazione nuova appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza trovi delle nuovo DL valida dal 26 aprile al 31 luglio è atteso ad ore a Consiglio dei Ministri confermato dal ministro patuanelli che ribadisce il coprifuoco Resta alle 22 malgrado le regioni valessero spostarlo alle 23 dal 26 aprile torneranno le zone Gialle in molti torneranno a scuola e potranno riprendere Tante attività all’aperto arriva la carta verde per gli spostamenti tra le regioni chi falsifica rischierai carcere ritorno in aula In zona rossa tra i 50 75% degli studenti in quelle gialle arancioni fa il 60 e il 100% si aprono con gradualità ristoranti e spettacoli penso che oltre 11 regioni passeranno giallo sostiene la ministra Gelmini argomento bufera politica su Beppe Grillo dopo il video in difesa del figlio Ciro la vice segretaria del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale dalla redazione nuova appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza trovi delle nuovo DL valida dal 26 aprile al 31 luglio è atteso ad ore a Consiglio dei Ministri confermato dal ministro patuanelli che ribadisce il coprifuoco Resta alle 22 malgrado le regioni valessero spostarlo alle 23 dal 26 aprile torneranno le zone Gialle in molti torneranno a scuola e potranno riprendere Tante attività all’aperto arriva la carta verde per gli spostamenti tra le regioni chi falsifica rischierai carcere ritorno in aula In zona rossa tra i 50 75% degli studenti in quelle gialle arancioni fa il 60 e il 100% si aprono con gradualità ristoranti e spettacoli penso che oltre 11 regioni passeranno giallo sostiene la ministra Gelmini argomento bufera politica su Beppe Grillo dopo il video in difesa del figlio Ciro la vice segretaria del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - fanpage : L'allarme dei virologi. - TGEUR24 : #Roma: furto di 800€ all @OVSofficial ?? - 24oresport : Un mese al via: le ultime dal WorldSBK 2021 -