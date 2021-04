Tutti i dubbi su ReiThera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Adesso che disponiamo di un preprint, possiamo cominciamo a dare un’occhiata a qualche documento un po’ meglio organizzato per valutare la reale bontà del vaccino in sviluppo clinico di ReiThera, attualmente in fase 2, ma i cui risultati di fase 1 sono stati annunciati in pompa magna dall’azienda e da tutte le istituzioni – comprese quelle che dovrebbero vigilare su di esso – il 5 gennaio 2021. A suo tempo, il 7 gennaio, quando notai che l’attività anticorpale non sembrava nemmeno raggiungere quella indotta dall’infezione naturale, Magrini, direttore di Aifa (in prima linea nella promozione di un vaccino che dovrebbe poi giudicare) negò la cosa in televisione. Così scrivevo allora: “Ho affermato che, dai dati intravisti in conferenza stampa, il vaccino di ReiThera sembra non raggiungere il livello di immunizzazione indotto dall’infezione naturale (al ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Adesso che disponiamo di un preprint, possiamo cominciamo a dare un’occhiata a qualche documento un po’ meglio organizzato per valutare la reale bontà del vaccino in sviluppo clinico di, attualmente in fase 2, ma i cui risultati di fase 1 sono stati annunciati in pompa magna dall’azienda e da tutte le istituzioni – comprese quelle che dovrebbero vigilare su di esso – il 5 gennaio 2021. A suo tempo, il 7 gennaio, quando notai che l’attività anticorpale non sembrava nemmeno raggiungere quella indotta dall’infezione naturale, Magrini, direttore di Aifa (in prima linea nella promozione di un vaccino che dovrebbe poi giudicare) negò la cosa in televisione. Così scrivevo allora: “Ho affermato che, dai dati intravisti in conferenza stampa, il vaccino disembra non raggiungere il livello di immunizzazione indotto dall’infezione naturale (al ...

