Traffico Roma del 21-04-2021 ore 08:00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverde Roma trovati dall’abitazione prime code per Traffico sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo sul grande raccordo anulare si sta in coda tra Roma sud e l’aria che hai sul tratto Urbano da Fiorentini alla tangenziale est verso il centro città brevi con dei fogli sulla diramazione Roma Sud in entrata al Raccordo in città Traffico con due file sulla Trionfale via ipogeo degli Ottavi a via Casal del Marmo sulla Cassia dalla torta via Trionfale sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti altre cose sulla Salaria in corrispondenza dell’ aeroporto dell’Urbe tutto in direzione del centro questa mattina a Roma sono possibili disagi in Piazza Santi Apostoli per una manifestazione a partire dalle 930 fino ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverdetrovati dall’abitazione prime code persul grande raccordo anulare die sul tratto Urbano della A24-teramo sul grande raccordo anulare si sta in coda trasud e l’aria che hai sul tratto Urbano da Fiorentini alla tangenziale est verso il centro città brevi con dei fogli sulla diramazioneSud in entrata al Raccordo in cittàcon due file sulla Trionfale via ipogeo degli Ottavi a via Casal del Marmo sulla Cassia dalla torta via Trionfale sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti altre cose sulla Salaria in corrispondenza dell’ aeroporto dell’Urbe tutto in direzione del centro questa mattina asono possibili disagi in Piazza Santi Apostoli per una manifestazione a partire dalle 930 fino ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - dainese_filippo : RT @siriomerenda: incidente per Mario #Draghi nel traffico di Roma...Figliuolo gli aveva detto 'tamponi' il primo che passa... https://t.co… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-04-2021 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestio... -