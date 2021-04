Advertising

sportli26181512 : Superlega, Ribery: 'Non lasciate che distruggano il calcio': L'attaccante viola ha condiviso un messaggio sui socia… - infoitsport : Ribery esulta nonostante il silenzio stampa. E dice la sua sulla Superlega - marinabeccuti : Ribery si schiera contro la Superlega. Tweet romantico - Torinogranatait : Ribery si schiera contro la Superlega. Tweet romantico -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Ribery

"Non lasciate mai che qualcosa distrugga il calcio che amiamo ", queste le parole di Franckche si schiera fermamente contro la Super League . Con il messaggio condiviso sul suo profilo Twitter , ha mostrato tutto il suo rammarico al solo pensiero di non poter più rivivere le ......cui il mondo del calcio sta col fiato sospeso in attesa di notizie dai protagonisti della... Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (dall'85' Castrovilli), Biraghi (dall'85' Igor);(dal ...Il proprietario viola ha festeggiato in tribuna insieme al figlio Joseph: quanta tensione accumulata. Il club ha deciso di proseguire la sua chiusura mediatica. E la squadra ieri sera è tornata in hot ...E' uno Ivan Juric comunque soddisfatto, quello che ha parlato dopo il ko per 2-1 contro la Fiorentina nell'anticipo della 32^ di Serie A. Una partita che i suoi hanno giocato sempre e comunque tenendo ...