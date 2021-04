Superlega | Ranieri non ci sta | «Un insulto e una follia Un tradimento dei principi dello sport»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’allenatore della Sampdoria Claudioha puntato nuovamente il dito contro laClaudionon ci sta. Il tecnico della Sampdoria, in una lunga intervista a La Gazzetta, riparte dal concetto di meritocrazia per spiegare il suo punto di vista sulla. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 MERITOCRAZIA – «Sarebbe stata una clamorosa ingiustizia e unai valori. Ma scherziamo? Arrivi primo nel campionato più ricco e competitivo del mondo e poi in Europa ti dicono “scusa, non puoi entrare, non hai il curriculum giusto”. Una. E undi uno deifondamentali: ...

... passato in secondo piano per via del via del caos scoppiato dopo la nascita della(che ... La Samp di, invece, continua a veleggiare in zone tranquille della classifica. Genoa - ......tiro da fuori sarebbe stato più che prendibile) e dalle enormi polemiche seguite alla. Il ... Qui con la banda -si tornerà a contare col pallottoliere. Niente di più niente di meno. L'...Claudio Ranieri avrebbe rifiutato la prima proposta di Ferrero: niente riduzione dell’ingaggio di 500.000, il tecnico della Sampdoria è più lontano Mentre l’élite del calcio combina disastri con la ...«La Superlega è un colpo di stato». Non è uno che si nasconde, Roberto De Zerbi. Mai stato. Basta ascoltare una sua intervista, basta vedere come gioca la sua squadra. Ma stavolta il tecnico del Sassu ...