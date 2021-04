Superlega | Liverpool lascia | ‘interrotto nostro coinvolgimento’

(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) – “IlFootball Club può confermare che ilcoinvolgimento nei piani proposti per formare una Super League europea è stato interrotto”. Questa la nota delche annuncia di ritirarsi dalla. “Negli ultimi giorni, il club ha ricevuto rappresentazioni da vari stakeholder chiave, sia interni che esterni, e vorremmo ringraziarli per il loro prezioso contributo”, ha aggiunto il club. L'articolo proviene da City Roma News.

Il Guardian parla di "choc e smarrimento tra i giocatori": per la, prima ancora che per ... Una mobilitazione, che si era già estesa più a Nord, tra i custodi dell'ortodossia dele ...Alla fine si sfilano tutte le squadre inglesi e laresta solo con le tre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid) e le tre ... A seguire, Arsenal ('abbiamo fatto un errore, ...L'Inter è la prima squadra a lasciare la neonata Superlega. Niente competizione per i nerazzurri che seguono la linea di altre sei squadre ...Stop alla Superlega calcio? Al momento tutte le squadre inglesi comunicano la non partecipazione al nuovo progetto del nuovo calcio elitario.