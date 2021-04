Studio Stanford: le mascherine sono inutili e possono causare declino della salute (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Stanford University è giunta alla stessa conclusione sostenuta in altri studi e ricerche (vedi riquadro) che le maschere non solo sono inefficaci contro la diffusione del COVID, ma sono anche direttamente dannose per la salute. Questo lascia il mascheramento come arma politica e strumento di ingegneria sociale. Un recente Studio di Stanford pubblicato dall’NCBI, che proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) LaUniversity è giunta alla stessa conclusione sostenuta in altri studi e ricerche (vedi riquadro) che le maschere non soloinefficaci contro la diffusione del COVID, maanche direttamente dannose per la. Questo lascia il mascheramento come arma politica e strumento di ingegneria sociale. Un recentedipubblicato dall’NCBI, che proviene da Database Italia.

Advertising

LauraVallaro : @giannipettinari @fffitalia @fattoquotidiano questo 30 anni fa, o magari anche 10... ha letto lo studio dell'univer… - Mariang47614228 : RT @paradoxMKD: Risultati dello studio di Stanford: le mascherine sono inefficaci per bloccare la trasmissione di COVID-19 e in realtà poss… - mariana80024548 : Risultati dello studio di Stanford: le mascherine sono inefficaci per bloccare la trasmissione di COVID-19 e in rea… - elvialorena50 : 'Risultati dello studio di Stanford: le mascherine sono inefficaci per bloccare la trasmissione di COVID-19 e in re… - MicheleGuetta : Un recente studio di Stanford pubblicato dall'NCBI, che è sotto il National Institutes of Health, ha dimostrato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Studio Stanford Così i nostri ragazzi diventano supereroi Per quella regola dei vetri rotti che Anna gli spiega nella prima puntata, ma che nasce da uno studio condotto dall'Università di Stanford alla fine degli anni Sessanta e che è poi stata messa in ...

davvero possibile contrarre il Covid - 19 attraverso il fumo della sigaretta? ...condotta dall'University of Technology di Sidney in collaborazione con l'Università di Stanford è ... Sebbene lo studio pubblicato sulla rivista MedRxiv non sia stato ancora sottoposto al parere ...

Covid: l’università di Stanford dubita sull’utilità delle mascherine ZON.it Campania: clownterapia, Iovino presenta una proposta di legge Il consigliere regionale di Italia Viva, Francesco Iovino, ha presentato una proposta di legge regionale che punta a promuovere in Campania l'utilizzo ...

Così i nostri ragazzi diventano supereroi Zero dimostra che si può fare una serie tv teen che parli ai ragazzi senza metterci ammucchiate, mamme alcolizzate o molto st***ze. Mostrando un mondo che non li vede, nonostante tutto quello che fann ...

Per quella regola dei vetri rotti che Anna gli spiega nella prima puntata, ma che nasce da unocondotto dall'Università dialla fine degli anni Sessanta e che è poi stata messa in ......condotta dall'University of Technology di Sidney in collaborazione con l'Università diè ... Sebbene lopubblicato sulla rivista MedRxiv non sia stato ancora sottoposto al parere ...Il consigliere regionale di Italia Viva, Francesco Iovino, ha presentato una proposta di legge regionale che punta a promuovere in Campania l'utilizzo ...Zero dimostra che si può fare una serie tv teen che parli ai ragazzi senza metterci ammucchiate, mamme alcolizzate o molto st***ze. Mostrando un mondo che non li vede, nonostante tutto quello che fann ...