Striscia | Brumotti aggredito Chef Rubio | Te ne hanno date poche”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) News Ennesima aggressione nei confronti dell’inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Il commento scioccante del cuoco Gabriele Rubini Pubblicato su 21 Aprile 2021 Ennesima aggressione per Vittoriodurante la realizzazione di un servizio per il tg satirico di Antonio Ricci. L’inviato dila Notizia è stato malmenato, insieme alla sua troupe, al quartiere Quarticciolo di Roma. Quest’ultimo non è neanche un quartiere, ma può essere definita una borgata popolare che ricade all’interno del Raccordo Anulare. Una zona molto complicata, una delle tante piazze dello spaccio della Capitale. Da annidenuncia situazioni al limite del sostenibile in tutta Italia, di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in quelle zone in cui ...