Ultime Notizie dalla rete : Sindacalista sciopero Sindacalista in sciopero "Protesta strumentale sui permessi concessi" "Una protesta meramente strumentale da parte del sindacalista Confsal". Così l'Asst di Lodi replica a Stefano Lazzarini, il sindacalista lodigiano che da lunedì ha iniziato lo sciopero della fame per chiedere più tutele per medici, infermieri e Oss che lavorano nei presidi ospedalieri del territorio. "In materia di ...

Ignazio Cordeddu, sciopero della fame ed esposto in Procura: "Noi, pazienti fragili ignorati dall'Ats" Storico sindacalista di Selargius, Cordeddu ha intrapreso per protesta, da domenica, lo sciopero della fame. A Radio CASTEDDU spiega: 'Sono due giorni che non mangio e si iniziano a sentire. Da parte delle ...

