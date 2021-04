Simon Yates vince con le maniere forti Attacca in salita e si prende il Tour of Alps (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dura soltanto un giorno il regno di Gianni Moscon al Tour of The Alps: a rubargli lo scettro in Tirolo è un atleta di nobile casata, Simon Yates. Per la prima vittoria stagionale, il gemello inglese ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dura soltanto un giorno il regno di Gianni Moscon alof The: a rubargli lo scettro in Tirolo è un atleta di nobile casata,. Per la prima vittoria stagionale, il gemello inglese ...

Advertising

bikenewsPhoto : Simon Yates fa il vuoto a Kaunertal #bikenews @bikenewsPhoto #cyclingnews #ciclismo - infoitsport : Tour of the Alps 2021, Simon Yates dà spettacolo: tappa e maglia per lui - infoitsport : Classifica Tour of the Alps 2021: Simon Yates nuovo leader, 45'' su Sivakov. Spettacolo in salita - Eurosport_IT : 'Il successo di Simon Yates, alla Simon Yates' ?????? Il britannico della BikeExchange fa il vuoto dietro di se e con… - ciclismo_stt : TotA: Simon Yates fa il vuoto, bella fuga di Bais -