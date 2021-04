Senza lockdown l'economia riparte Per Netflix meno utenti. Ko in borsa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il gigante dello streaming ha chiuso il primo trimestre del 2021 con circa 208 milioni di nuovi abbonamenti in tutto il mondo (+14%), ma il titolo ha perso oltre il 10% nelle contrattazioni after hours a Wall Street perché il gigante dello streaming video aveva promesso 210 milioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il gigante dello streaming ha chiuso il primo trimestre del 2021 con circa 208 milioni di nuovi abbonamenti in tutto il mondo (+14%), ma il titolo ha perso oltre il 10% nelle contrattazioni after hours a Wall Street perché il gigante dello streaming video aveva promesso 210 milioni Segui su affaritaliani.it

Advertising

WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - HuffPostItalia : Svezia, un anno dopo: senza lockdown e mascherine, 13mila morti e niente immunità di gregge - ladyonorato : Il modello svedese, senza chiusure né obbligo di maschere, con un numero di decessi per Covid in rapporto alla popo… - Antonello_Ange : Solo la mia famiglia sa quanto cazzo sto dicendo l'isolamento sociale dovuto ai lockdown. Voi papere mi venite a fr… - N0FAI7H : RT @IlMattonista: E aggiungo i social sono il più grande gate keeper del XXI secolo. Senza social il lockdown sarebbe durato forse solo 2 s… -