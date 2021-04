Scuola, stop alla protesta: domani studenti stabiesi in classe (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – E’ piaciuta agli studenti delle scuole superiori di Castellammare di Stabia (Napoli) la decisione del governo Draghi di contenere nella percentuale del 60 per cento le lezioni in presenza nelle aule. Gli studenti stabiesi avevano dichiarato 5 giorni di ”sciopero” e ieri e oggi non hanno partecipato alle lezioni nè in presenza nè in Dad, per protestare contro la iniziale disposizione di partire con il 100 per cento in presenza da lunedì della prossima settimana. Anche dirigenti scolastici e genitori appoggiavano la protesta dei ragazzi, ritenendo impossibile garantire nelle aule la sicurezza anti-Covid in molte ore di presenza ed in aule piccole. Ieri sera la decisione di far rientrare lo sciopero e domani mattina il 50% ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – E’ piaciuta aglidelle scuole superiori di Castellammare di Stabia (Napoli) la decisione del governo Draghi di contenere nella percentuale del 60 per cento le lezioni in presenza nelle aule. Gliavevano dichiarato 5 giorni di ”sciopero” e ieri e oggi non hanno partecipato alle lezioni nè in presenza nè in Dad, perre contro la iniziale disposizione di partire con il 100 per cento in presenza da lunedì della prossima settimana. Anche dirigenti scolastici e genitori appoggiavano ladei ragazzi, ritenendo impossibile garantire nelle aule la sicurezza anti-Covid in molte ore di presenza ed in aule piccole. Ieri sera la decisione di far rientrare lo sciopero emattina il 50% ...

Advertising

RaiNews : Da oggi in #Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi… - Chiaruuzzz : @civilini_sara È assurdo l’odio ingiustificato. Certo ognuno è libero di dire “x non mi piace” ma iniziare a insult… - anteprima24 : ** #Scuola, stop alla #Protesta: domani #Studenti stabiesi in classe ** - sangiuss__ : RT @Michela42920992: Non si tratta di difenderlo assolutamente, ma sapendo quanto la parola 'scuola' a lui faccia male, permettetemi di dir… - maria50525953 : RT @Michela42920992: Non si tratta di difenderlo assolutamente, ma sapendo quanto la parola 'scuola' a lui faccia male, permettetemi di dir… -