Recovery, verso voto in cdm solo dopo le comunicazioni alle Camere. Nel Pnrr di Draghi 15 miliardi in più a progetti “aggiuntivi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) dopo che Fratelli d’Italia ha fatto notare che il Parlamento sarà coinvolto molto marginalmente nel varo del Piano di ripresa e resilienza di Draghi, il governo cambia rotta. Secondo Public Policy, il consiglio dei ministri che si terrà tra giovedì e venerdì farà solo una prima discussione sulla versione definitiva del testo messa a punto dal premier e dai ministri tecnici. Ma non ci sarà un voto, che viene invece rinviato al 29 o 30 aprile, subito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere e subito prima dell’invio del Pnrr a Bruxelles. In questo modo il ruolo di Camera e Senato sarebbe riconosciuto, anche se solo formalmente, visto che non ci sarà comunque il tempo per discuterlo nel dettaglio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)che Fratelli d’Italia ha fatto notare che il Parlamento sarà coinvolto molto marginalmente nel varo del Piano di ripresa e resilienza di, il governo cambia rotta. Secondo Public Policy, il consiglio dei ministri che si terrà tra giovedì e venerdì faràuna prima discussione sulla versione definitiva del testo messa a punto dal premier e dai ministri tecnici. Ma non ci sarà un, che viene invece rinviato al 29 o 30 aprile, subitoledel presidente del Consiglioe subito prima dell’invio dela Bruxelles. In questo modo il ruolo di Camera e Senato sarebbe riconosciuto, anche seformalmente, visto che non ci sarà comunque il tempo per discuterlo nel dettaglio. ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery, verso voto in cdm solo dopo le comunicazioni alle Camere. Nel Pnrr di Draghi 15 miliardi in più a progett… - alberto88ca : @borghi_claudio Bene, bene, bene. Eccellente. Primi passi verso il vero recovery plan: le riaperture. - BI_Italia : La sentenza giunta da Karlsruhe pare un assist verso Christine Lagarde. Con questa decisione, i togati tedeschi han… - SerenaNascimben : RT @MassimoMainard1: Le associazioni ambientaliste e Sbilanciamoci hanno scritto al premier Draghi una lettera aperta per chiedere impegni… - MassimoMainard1 : Le associazioni ambientaliste e Sbilanciamoci hanno scritto al premier Draghi una lettera aperta per chiedere impeg… -