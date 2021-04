Ragazzo aggredito a Colleferro | i due giovani indagati ottengono domiciliari

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non convalidato il fermo dei due ragazzi responsabili del pestaggio avvenuto sabato sera scorso ai danni di un altrominore nello stesso luogo in cui meno di un anno fa veniva ucciso di botte Willy Monteiro Duarte

Vanno agli arresti domiciliari Lorenzo Farina e Chiristian Marozza, i due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Colleferro sabato scorso. Lo ha deciso il gip di Velletri che non ha ...Arresti domiciliari per il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne Il gip di Velletri ha disposto gli arresti domiciliari per il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne, ...Non convalidato il fermo dei due ragazzi responsabili del pestaggio avvenuto sabato sera scorso ai danni di un altro ragazzo minore nello stesso luogo in cui meno di un anno fa veniva ucciso di botte ...