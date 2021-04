Post Spezia-Inter | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Mercoledì 21 Aprile 2021 nello Stadio Alberto Picco alle ore 20:45 si è disputata la partitadi Serie A. Durante ilsi sono rilasciate le. Nel primo tempo loha messo sotto pressione la squadra dei nerazzurri trovando la rete di Farias. Ma l’reagisce e arriva il pareggio di Perisic. Nel secondo tempo L’spreca di tutto, dai due pali di Lautaro ai due gol annullati per fuorigioco di Lukaku e Lautaro. Un risultato che non cambia la classifica ma che non fa bene al morale dell’- 1-1: Perisic risponde a Farias...