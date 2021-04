Marche, al via la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare per studenti con gravi patologie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi pomeriggio presso la biblioteca dell’Ufficio scolastico regionale di Ancona è stato sottoscritto dall’assessore all’istruzione della Regione Marche, Giorgia Latini e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti l’accordo di programma per assicurare ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l’erogazione di servizi scolastici alternativi in ospedale o a domicilio che permettano loro di non interrompere il proprio corso di studi. Presenti, tra gli altri, il direttore generale di Ospedali Riuniti Michele Caporossi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi pomeriggio presso la biblioteca dell’Ufficio scolastico regionale di Ancona è stato sottoscritto dall’assessore aldella Regione, Giorgia Latini e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti l’accordo di programma per assicurare ad alunni eaffetti da, l’erogazione di servizi scolastici alternativi ino a domicilio che permettano loro di non interrompere il proprio corso di studi. Presenti, tra gli altri, il direttore generale di Ospedali Riuniti Michele Caporossi. L'articolo .

RegioneMarcheIT : Al via la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare - picenooggi : Marche, al via la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - REGIONE MARCHE, AL VIA LA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE -… - gzarantonello : RT @AngeliEdizioni: #AIBRANDS n.1 'sono le intelligenze artificiali quelle che devono essere convinte della bontà di un brand da proporre,… - ISS2021VIRTUAL : Fragola: al via in Italia il Simposio Internazionale Organizzato dal CREA e da Università Politecnica delle Marche -