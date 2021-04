Lombardia: consigliera Baffi, ‘denuncerò minacce e insulti’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Patrizia Baffi, consigliera regionale della Lombardia passata due giorni fa da Italia Viva a FdI ha deciso di denunciare gli autori delle minacce apparse sui suoi profili social nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Patriziaregionale dellapassata due giorni fa da Italia Viva a FdI ha deciso di denunciare gli autori delleapparse sui suoi profili social nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

algirone : RT @lenzi_antonio: @fabrizio19651 @matteotti_g In Lombardia la consigliera regionale di Iv passa con la meloni, a Palermo chiede di far ent… - Perla11976 : RT @LaPrimaManina: In #Lombardia l’unica consigliera regionale di Italia Viva, certa #Baffi, già eletta nel #Pd, approda a #FratellidItalia… - giul9801 : RT @LaPrimaManina: In #Lombardia l’unica consigliera regionale di Italia Viva, certa #Baffi, già eletta nel #Pd, approda a #FratellidItalia… - matteotti_g : RT @lenzi_antonio: @fabrizio19651 @matteotti_g In Lombardia la consigliera regionale di Iv passa con la meloni, a Palermo chiede di far ent… - Simo07827689 : RT @LaPrimaManina: In #Lombardia l’unica consigliera regionale di Italia Viva, certa #Baffi, già eletta nel #Pd, approda a #FratellidItalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia consigliera Covid: Lombardia, Bocci (Pd) 'bene test salivari, finalmente qualcosa si muove' "Qualcosa finalmente si muove". Così Paola Bocci, consigliera Pd alla Regione Lombardia, commenta l'impegno della Giunta regionale nell'ottenimento dei test salivari. "Il 12 aprile - spiega l'esponente dem - avevamo portato in Aula un'interrogazione ...

Da Renzi alla Meloni: ecco chi è Patrizia Baffi Questi sono solo alcuni dei commenti, i meno indecenti, che compaiono sotto al post Facebook con cui Patrizia Baffi , unica consigliera regionale della Lombardia in quota Italia viva , ha annunciato ...

Lombardia: consigliera Baffi, 'denuncerò minacce e insulti' Metro Lombardia: consigliera Baffi, 'denuncerò minacce e insulti' Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Patrizia Baffi, consigliera regionale della Lombardia passata due giorni fa da Italia Viva a FdI ha deciso ...

Vaccini anti Covid, dalla mezzanotte di domani le prenotazioni dei 60-64enni Vaccini anti Covid in Lombardia, al via le prenotazioni per le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni a partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 22 aprile. E’ possibile prenotare un appuntame ...

"Qualcosa finalmente si muove". Così Paola Bocci,Pd alla Regione, commenta l'impegno della Giunta regionale nell'ottenimento dei test salivari. "Il 12 aprile - spiega l'esponente dem - avevamo portato in Aula un'interrogazione ...Questi sono solo alcuni dei commenti, i meno indecenti, che compaiono sotto al post Facebook con cui Patrizia Baffi , unicaregionale dellain quota Italia viva , ha annunciato ...Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Patrizia Baffi, consigliera regionale della Lombardia passata due giorni fa da Italia Viva a FdI ha deciso ...Vaccini anti Covid in Lombardia, al via le prenotazioni per le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni a partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 22 aprile. E’ possibile prenotare un appuntame ...