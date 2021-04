LIVE Berrettini-Cecchinato 1-2, ATP Belgrado in DIRETTA: il siciliano salva sei palle break nei primi due turni di servizio (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ancora un errore di Berrettini questa volta è troppo profondo il suo dritto. 15-15 Meravigliosa stop volley di Berrettini!!!!! Colpo estremamente spettacolare oltre che molto efficace. 0-15 Bruttissimo rovescio di Berrettini che spedisce la palla a metà rete. 2-1 Cecchinato. L’azzurro salva ancora due palle break e conserva il game. A-40 servizio vincente di Cecchinato. 40-40 Il siciliano si salva ancora con un buon servizio e il dritto a incrociare. 30-40 Regalo di Berrettini che tira in rete il suo rovescio. 15-40 Doppio fallo del siciliano. Due palle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ancora un errore diquesta volta è troppo profondo il suo dritto. 15-15 Meravigliosa stop volley di!!!!! Colpo estremamente spettacolare oltre che molto efficace. 0-15 Bruttissimo rovescio diche spedisce la palla a metà rete. 2-1. L’azzurroancora duee conserva il game. A-40vincente di. 40-40 Ilsiancora con un buone il dritto a incrociare. 30-40 Regalo diche tira in rete il suo rovescio. 15-40 Doppio fallo del. Due...

