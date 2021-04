La Superlega fa crollare la Juve in Borsa: le azioni del club aprono a -11% (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega si sfalda e trascina la Juventus nel baratro, anche in Borsa. Oggi le azioni del club bianconero hanno aperto con una perdita dell’11% a 0,775 euro per azione e capitalizzazione di mercato tornata sui livelli precedenti alla novità, a quota 1,05 miliardi di euro. La caduta del titolo era iniziata ieri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasi sfalda e trascina lantus nel baratro, anche in. Oggi ledelbianconero hanno aperto con una perdita dell’11% a 0,775 euro per azione e capitalizzazione di mercato tornata sui livelli precedenti alla novità, a quota 1,05 miliardi di euro. La caduta del titolo era iniziata ieri. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : La #Superlega fa crollare la #Juve in #Borsa: le azioni del club aprono a -11% 0,775 euro per azione. La capitalizz… - ValserianaNews : Sono bastate poco più di 24 ore per vedere crollare il castello di carta della Superlega europea di calcio. Il diet… - varax89 : Chissà quanti soldoni ha trovato la fifa e la uefa per far crollare la super lega dopo solo un giorno dall annuncio… - S812Carlito : @swamilee La SuperLega vacilla. Se dovesse crollare sarà una grande vittoria di Italia Viva. - statodelsud : La Superlega sta per crollare -