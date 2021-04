La bolla del calcio è esplosa: la Superlega non è avidità, ma paura di fallire (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha definito il piano della Superlega del calcio “una proposta orribile guidata dall’avidità”. E molti altri, in queste ore, hanno usato questo stesso termine – “avidità” – per criticare la mossa dei club più ricchi che vogliono portarsi via il pallone e giocare solo tra di loro. A ben vedere, però, dietro il progetto della Superlega non c’è esattamente un gruppo di miliardari col portafoglio gonfio desiderosi di accumulare ulteriori ricchezze. Siamo invece davanti a un manipolo di grandi aziende sull’orlo della bancarotta che fanno cartello per salvarsi e non perdere i loro privilegi. Non è avidità, è paura di fallire. La crisi dei top club Secondo l’ultimo rapporto Football Money League di Deloitte, nella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha definito il piano delladel“una proposta orribile guidata dall’”. E molti altri, in queste ore, hanno usato questo stesso termine – “” – per criticare la mossa dei club più ricchi che vogliono portarsi via il pallone e giocare solo tra di loro. A ben vedere, però, dietro il progetto dellanon c’è esattamente un gruppo di miliardari col portafoglio gonfio desiderosi di accumulare ulteriori ricchezze. Siamo invece davanti a un manipolo di grandi aziende sull’orlo della bancarotta che fanno cartello per salvarsi e non perdere i loro privilegi. Non è, èdi. La crisi dei top club Secondo l’ultimo rapporto Football Money League di Deloitte, nella ...

