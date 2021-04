Internet, 10 regole per rendere la rete più pulita (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se Internet fosse una nazione, sarebbe il quarto paese più inquinante dopo Cina, India e Stati Uniti. Per questo, in occasione della Giornata mondiale della Terra, AvantGrade.com, agenzia specializzata in algoritmi e intelligenza artificiale, ha realizzato un Karma decalogo che suggerisce facili comportamenti utili a diminuire l’impatto sull’ambiente, permettendo di risparmiare ogni anno fino a 130 kg di Co2, equivalenti ad un viaggio in auto da Milano a Barcellona. 1. Eliminare le foto inutili dallo smartphone. Su 10 foto forse solo una merita di essere mantenuta e messa in backup. Una sana abitudine: cancellare le foto non usate il primo di ogni mese. 2. Visitare siti web poco inquinanti. Le pagine web emettono più o meno Co2 in base a come sono state tecnicamente costruite e ottimizzate. Cercare, dunque, siti che misurano e fanno un monitoraggio sulla Co2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sefosse una nazione, sarebbe il quarto paese più inquinante dopo Cina, India e Stati Uniti. Per questo, in occasione della Giornata mondiale della Terra, AvantGrade.com, agenzia specializzata in algoritmi e intelligenza artificiale, ha realizzato un Karma decalogo che suggerisce facili comportamenti utili a diminuire l’impatto sull’ambiente, permettendo di risparmiare ogni anno fino a 130 kg di Co2, equivalenti ad un viaggio in auto da Milano a Barcellona. 1. Eliminare le foto inutili dallo smartphone. Su 10 foto forse solo una merita di essere mantenuta e messa in backup. Una sana abitudine: cancellare le foto non usate il primo di ogni mese. 2. Visitare siti web poco inquinanti. Le pagine web emettono più o meno Co2 in base a come sono state tecnicamente costruite e ottimizzate. Cercare, dunque, siti che misurano e fanno un monitoraggio sulla Co2 ...

Advertising

marcobrunisbt : Perché WhatsApp è il paradiso degli stalker - lucadome76 : Ma guarda un po' la città di Como del leghista #borghi che si è messa a riconoscere tutti i cittadini a passeggio c… - MuseCOM : Il turismo vuole il green pass, ma pure regole certe per ripartire Iscriviti alle newsletter di CnR Comunicazione n… - Linkiesta : RT @christianrocca: In difesa della democrazia Servono nuove regole per affrontare l’era digitale - christianrocca : In difesa della democrazia Servono nuove regole per affrontare l’era digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Internet regole Come funziona ecommerce Innanzitutto, cercherò di fornirti una panoramica completa sulle regole per l'apertura e la ... Uno dei metodi più diffusi per mettere in piedi e gestire un negozio su Internet è affidarsi a un CMS , ...

Credito al consumo: quando gli interessi sono usurari? ... periodicamente aggiornata, che è consultabile anche sul sito Internet della Banca d'Italia. ...sono iscritti in un albo diverso da quello degli istituti di credito e per essi valgono le regole di ...

Internet, 10 regole per rendere la rete più pulita Yahoo Notizie Internet, 10 regole per rendere la rete più pulita Se internet fosse una nazione, sarebbe il quarto paese più inquinante dopo Cina, India e Stati Uniti. Per questo, in occasione della Giornata mondiale della Terra, AvantGrade.com, agenzia specializzat ...

Centinaia di famiglie senza corrente tra piazza Matteotti e via Montebello: «Informati male» Ma Enel si difende per il disguido durante la mattina di lunedì 19 aprile: «Abbiamo rispettato tempi e regole» Numerose proteste da parte di chi lavora e studia a casa ...

Innanzitutto, cercherò di fornirti una panoramica completa sulleper l'apertura e la ... Uno dei metodi più diffusi per mettere in piedi e gestire un negozio suè affidarsi a un CMS , ...... periodicamente aggiornata, che è consultabile anche sul sitodella Banca d'Italia. ...sono iscritti in un albo diverso da quello degli istituti di credito e per essi valgono ledi ...Se internet fosse una nazione, sarebbe il quarto paese più inquinante dopo Cina, India e Stati Uniti. Per questo, in occasione della Giornata mondiale della Terra, AvantGrade.com, agenzia specializzat ...Ma Enel si difende per il disguido durante la mattina di lunedì 19 aprile: «Abbiamo rispettato tempi e regole» Numerose proteste da parte di chi lavora e studia a casa ...