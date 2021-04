India, bambino cade sui binari: un uomo lo salva un attimo prima dell'arrivo del treno | video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un bambino è caduto sui binari nei pressi della stazione di Vangani, vicino Mumbai. Immediato l'intervento del dipendente ferroviario, Mayur Shelkhe, che si è gettato sulle rotaie per salvarlo poco prima dell'arrivo del treno. Il video è stato condiviso sul profilo Twitter dell'account ufficiale del Ministero dei Trasporti: "Mayur Shelkhe ha salvato un bambino, rischiando la sua vita. Rendiamo onore al suo esemplare coraggio e alla sua massima devozione al dovere" si legge nel post. Guarda tutti i video bambino-ghiaccio-salvataggio NoneHanoi-salvataggio-bambino NoneNeve ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unè caduto suinei pressia stazione di Vangani, vicino Mumbai. Immediato l'intervento del dipendente ferroviario, Mayur Shelkhe, che si è gettato sulle rotaie perrlo pocodel. Ilè stato condiviso sul profilo Twitter'account ufficiale del Ministero dei Trasporti: "Mayur Shelkhe hato un, rischiando la sua vita. Rendiamo onore al suo esemplare coraggio e alla sua massima devozione al dovere" si legge nel post. Guarda tutti i-ghiaccio-taggio NoneHanoi-taggio-NoneNeve ...

Advertising

Giacinto_Bruno : India, fenomeno del pallone a tre anni: il bambino prodigio che fa cose impressionanti - Joanna_D_a_r_c : RT @Atlantide4world: Lo scorso 17 aprile, un bambino ha perso l'equilibrio ed è caduto sui binari della stazione di Vangani a #Mumbai, in #… - AntonioBarbie49 : RT @La7tv: Un dipendente delle ferrovie indiane è diventato un eroe dopo aver salvato un bambino di 6 anni che stava per essere investito d… - CarolinaDElia_ : Bambino cade sui binari mentre arriva il treno – VIDEO - La7tv : Un dipendente delle ferrovie indiane è diventato un eroe dopo aver salvato un bambino di 6 anni che stava per esser… -