Il Parco Antonini Maseri presto aperto al pubblico

Leggi su udine20

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il, uno dei giardini storici della città, aprirà algrazie alla collaborazione tra Comune Di Udine, Università degli Studi di Udine e Fondazione Friuli. L’Università di Udine, in qualità di proprietaria, si impegna a concedere ilin comodato al Comune di Udine, per una durata trentennale. Il Comune di Udine, in qualità di futuro comodatario, si impegna a provvedere alla manutenzione dello stesso nonché a garantire la sua apertura e chiusura al. La Fondazione Friuli si impegna a dare esecuzione alla realizzazione sul lato di Via Gemona di un attraversamento pedonale, per consentire alla collettività di passare da Piazza Primo Maggio al centro storico, e viceversa. L’area verde di 3.000 ...