Google Stadia ora consente di abbonarsi a Ubisoft +

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Buone notizie per coloro che possiedono: ora la piattaforma di cloud gaming consentirà diad+ dando così accesso ad una serie di giochi ad un costo mensile di 14,99 euro. Già all'inizio di quest'annoaveva deciso di chiudere la sua divisione gaming per focalizzarsi più sulla collaborazione con terze parti ed ora con+ sta accadendo proprio questo. Ora le app Web e Android dioffrono un modo per registrarsi ad+. Su Android, una nuova opzione "+" appare nelle impostazioni dell'app, in modo da guidarvi attraverso il collegamento dei vostri accountinsieme. Inoltre,afferma che per ...

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia

... si legge nel documento, "tra cui Google Stadia Pro, Xbox Live Gold, Project X Cloud o Game Pass. [...] Per un periodo di un anno dalla pubblicazione del gioco, SIE avrà l'esclusiva per la ..."Durante l'accordo, il Publisher non autorizzerà, aiuterà o incoraggerà i partner ad inserire il gioco in un abbonamento concorrente a quelli PlayStation, inclusi, ma non limitati a, Google Stadia. Trapela sul web il contratto di pubblicazione siglato tra Capcom e Sony per Resident Evil Village: ecco cosa c'è da sapere.