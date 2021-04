Elisabetta II, un altro lutto scuote Buckingham Palace (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un altro lutto ha colpito la famiglia reale e in particolare la regina Elisabetta II. La sovrana a questo punto potrebbe “ritirarsi”. Regina Elisabetta II, il principe Filippo di Edimburgo e Sir Michael Oswald (Getty Images)Per la regina Elisabetta II è un anno davvero orrendo. Oggi per lei sono 95 anni. Storicamente il suo compleanno viene salutato dall’intera Gran Bretagna con festeggiamenti che durano una settimana intera. Questa volta però non sarà così. La sovrana, infatti, sta vivendo uno dei momenti più cupi della sua esistenza. Oltre l’intricata situazione di Meghan e Harry, infatti, è arrivata la morte del suo amato Filippo, principe di Edimburgo. I due si erano uniti in matrimonio addirittura nel lontano 1947. La stessa Elisabetta II ha più volte rimarcato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unha colpito la famiglia reale e in particolare la reginaII. La sovrana a questo punto potrebbe “ritirarsi”. ReginaII, il principe Filippo di Edimburgo e Sir Michael Oswald (Getty Images)Per la reginaII è un anno davvero orrendo. Oggi per lei sono 95 anni. Storicamente il suo compleanno viene salutato dall’intera Gran Bretagna con festeggiamenti che durano una settimana intera. Questa volta però non sarà così. La sovrana, infatti, sta vivendo uno dei momenti più cupi della sua esistenza. Oltre l’intricata situazione di Meghan e Harry, infatti, è arrivata la morte del suo amato Filippo, principe di Edimburgo. I due si erano uniti in matrimonio addirittura nel lontano 1947. La stessaII ha più volte rimarcato ...

