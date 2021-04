Diffidati Napoli-Lazio | gli azzurri a rischio squalifica in vista del Torino

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il, reduce dal pareggio con l’Inter, è pronto a tornare in campo domani sera contro lain un vero e proprio spareggio Champions League, valevole per il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gliguidati dal tecnico Gennaro Gattuso, però, dovranno fare attenzione anche ai cartellini gialli, in particolar modo i due giocatori presenti nell’elenco dei: Kostas Manolas e Mario Rui. SportFace.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: OCCHIO AL GIALLO - Napoli, due azzurri diffidati - susydigennaro : RT @napolimagazine: OCCHIO AL GIALLO - Napoli, due azzurri diffidati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OCCHIO AL GIALLO - Napoli, due azzurri diffidati - apetrazzuolo : OCCHIO AL GIALLO - Napoli, due azzurri diffidati - napolimagazine : OCCHIO AL GIALLO - Napoli, due azzurri diffidati -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Napoli

Sportface.it

(4 - 2 - 3 - 1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Fabian ...: Mario Rui, Manolas. Indisponibili: Ghoulam, Ospina. Lazio (3 - 5 - 2): 25 Reina; 77 Marusic,...Quest'oggi il giudice sportivo ha sancito i giocatori squalificati edella Serie A in vista della 32esima giornata di campionato che comincerà domani sera con ...l'1 - 1 di ieri sera a. ...I diffidati del match Napoli-Lazio, i giocatori azzurri a rischio squalifica in vista del prossimo turno contro il Torino ...Giovedì il Napoli e lunedì sera il Milan allo stadio Olimpico con la spada di Damocle dei diffidati. Saranno cinque giorni decisivi in chiave qualificazione in Champions per la Lazio che contro ...